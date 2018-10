Kabinet buigt zich nog eens over dividendbelasting

Het kabinet denkt nog eens goed na over de afschaffing van de dividendbelasting, heeft premier Rutte gezegd. Aanleiding is het besluit van Unilever om het hoofdkantoor van Londen niet te verplaatsen naar Rotterdam. "Teleurstellend", vindt Rutte.

Direct nadat bekend werd dat Unilever zijn hoofdkantoor in Londen aanhoudt, kraakten oppositiepartijen het kabinetsplan om de dividendbelasting af te schaffen . Het voorstel kost ons land jaarlijks twee miljard euro.

Rutte verdedigde de belastingmaatregel steeds door te zeggen dat het dan voor grote bedrijven gunstiger zou worden om zich in Nederland te vestigen. Maar nu Unilever daar van afziet, heeft het kabinet geen argumenten meer, vindt de oppositie.

Rutte reageerde vrijdag na afloop van de ministerraad: "De maatregel hebben we niet voor één bedrijf genomen. Maar het besluit van Unilever is natuurlijk belangrijk. Daarom gaan we opnieuw wegen."

Volgens Rutte gaan de regeringspartijen zich "de komende weken" nog eens buigen over de voorgenomen afschaffing van de heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders.

Reacties

GroenLinks is blij met het besluit van het kabinet. "Een overwinning voor de democratie", reageert Jesse Klaver. "Eindelijk ziet dit kabinet in dat afschaffen dividendbelasting niet heilig is. Totale waanzin dat één bedrijf een jaar lang het kabinet gegijzeld hield", zegt Klaver.

PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt het "bizar" dat het kabinet het "rampzalige plan" van de afschaffing van dividendbelasting niet direct intrekt. Ook Geert Wilders van de PVV vindt dat de maatregel direct van tafel moet.

Manifestatie

De FNV reageert afwachtend. "Eerst zien, dan geloven", vindt vakbondsvoorzitter Han Busker. "Tien november is niet van de baan."

Zaterdag 10 november organiseert FNV een manifestatie op de Dam in Amsterdam voor het behoud van de dividendbelasting. Die bijeenkomst gaat wat Busker betreft gewoon door, zolang niet zeker is dat het kabinet het plan definitief intrekt.

Werkgevers

Niet blij zijn de grote bedrijven. Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil uitleg van het kabinet. De koepelorganisatie was en is voorstander van het afschaffen van de dividendbelasting. "Voor ons is het essentieel dat het vestigingsklimaat verbetert."