Circus Freiwald voor het eerst in Dordt

Circus Freiwald opent vrijdagmiddag de deuren in Dordrecht. Het door een Duitse familie gerunde circus toert al een paar jaar door ons land, maar is voor het eerst in Dordt. Mét dieren en dat zorgde al voor de komst van het circus voor opwinding in de stad.

De lokale werkgroep van de Partij van de Dieren, die overigens niet is vertegenwoordigd in de Dordtse gemeenteraad, sprak er schande van dat de gemeente een circus toelaat dat dieren gebruikt voor entertainment. Het gaat om et dieren als hangbuikzwijnen, lama’s en steppekamelen

Bij het circus zijn ze inmiddels wel gewend aan die steeds terugkerende kritiek. "We werken met dieren, zorgen heel goed voor ze en iedereen kan dat hier zelf komen zien. Onze shows worden gewaardeerd, dus we zullen ook wel iets goed doen", zegt Sammy Little.

Sammy, die haar achternaam dankt aan haar Ierse man, is één van de vele familieleden die in het circus actief zijn: "Iedereen heeft een dubbelrol. Buiten de voorstellingen hebben we allemaal een andere taak."



Sharon Freiwald geniet ervan: "Overdag verzorg ik de dieren. Ik ben graag bij de paarden. En in de piste ben ik acrobaat. Wat ik het leukste vind? Pffff, ja eigenlijk vind ik het allebei leuk. Dit is een familiecircus hè, je doet alles met elkaar."

Technisch mankement

Door een technisch mankement kon de premièrevoorstelling op dierendag niet doorgaan, maar dat euvel is inmiddels verholpen. Vrijdag om 17:00 uur is nu de eerste show. Daarna volgen er nog een paar in het weekend en dan zijn er volgende week weer voorstellingen van donderdag tot en met zondag.

Circus Freiwald staat op het Europaplein, op het bedrijventerrein Amstelwijck in Dordrecht. Kaartjes voor het circus kunnen gekocht worden aan de kassa en online: www.circusfreiwald.nl