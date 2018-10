Korenmolen Oostvoorne grijpt naast 95 duizend euro

De Korenmolen van Oostvoorne is vierde geworden in de strijd om de Molenprijs. Er waren vijf molens genomineerd voor de geldprijs van bijna een ton.

De Oostvoornse molenaars konden het geld goed gebruiken, omdat ze een museaal bezoekerscentrum willen bouwen.

"Dan kunnen we grotere groepen ontvangen en kinderen en met slecht weer ook binnen staan", legt Marc van Buren uit. Hij is een van de molenaars die de molen draaiend houden.

De hoofdprijs van 95 duizend euro gaat naar De Lastdrager in Hoogwoud. De Korenmolen in Oostvoorne blijft niet helemaal buiten de prijzen en krijgt voor elke stem een euro. Dat is in totaal 7583 euro.