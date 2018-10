Dankzij een AutoMaatje weer de deur uit

Geen auto hebben, te slecht ter been zijn voor het openbaar vervoer en geen geld voor een taxi. Het zijn redenen waarom met name ouderen vaak de deur niet meer uitkomen en in een isolement raken. Met het vrijwilligersproject ANWB AutoMaatje moeten deze mensen weer makkelijker op pad kunnen.

Zo rijden er in de Hoeksche Waard al zeventig AutoMaatjes rond. Harm Bakker uit Puttershoek is er een van. Hij doet ongeveer drie ritjes per week. Vaak gaat het om bezoekjes aan het ziekenhuis, de dagbesteding of familie.

“Na het overlijden van mijn vrouw ben ik op zoek gegaan naar vrijwilligerswerk”, vertelt Harm. “Ik zocht een reden om mijn bed weer uit te komen. Ik hou van autorijden en op deze manier heb ik ook zo mijn sociale contacten.”

Vergoeding

Als chauffeur krijg je een kleine vergoeding van 30 cent per kilometer. Daarmee is een ritje met AutoMaatje veel goedkoper dan een normale taxirit. “Maar het moet natuurlijk wel zo zijn dat een andere manier van reizen geen optie is.”

Mevrouw Serier rijdt met AutoMaatje Harm naar Barendrecht. Ze maakt regelmatig gebruik van de dienst. “Mijn man is overleden en ik heb pas een been gebroken, dus ik ben voorzichtiger geworden. Zonder deze manier van reizen kom ik er niet meer uit.”