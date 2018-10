Zaterdag in Chris Natuurlijk: vogels wisselen stuivertje

De beste manier op het weekend te beginnen, blijft natuurlijk Chris Natuurlijk. En ook dit weekend zijn er weer heerlijke onderwerpen.

De huiszwaluwen zijn vertrokken naar het warme Afrika, maar we krijgen er spreeuwen uit Scandinavië en Oost-Europa voor terug. Begin oktober is de vogeltrek op zijn hoogtepunt. Zaterdag tellen duizenden vogelaars tegelijk de vogels die over Nederland vliegen.

Die huiszwaluwen hebben het overigens verrassend goed gedaan in de nieuwe natuur van de Sophiapolder bij Hendrik-Ido-Ambacht. Het aantal broedparen is verdrievoudigd. En dat is mooi nieuws in Het Jaar van de Huiszwaluw.

Verder aandacht voor Hannie het varken, dat nu nog heerlijk scharrelt op Natuurgoed Ziedewij in Barendrecht. In de polder komt een voedselbos en een voedseltuin waar op een ecologische manier voedsel wordt geteeld. En natuurvlogger Kees Moeliker gaat naar de Trompenburg Tuinen in Kralingen.



