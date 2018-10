Deel dit artikel:













VIDEO: oer-Rotterdammer Gerard Cox ontdekt eindelijk de metro

Cabaretier Gerard Cox zei onlangs op tv nog nooit in de Rotterdamse metro te hebben gezeten. Tijd dus voor Sjoerd van Oortmerssen van RTV Rijnmond om de Rotterdammer in hart en nieren eindelijk een keer de metro in te krijgen...