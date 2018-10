Rijnmond Staat Stil bij stierenvechter Nikko Norte

Een lintje voor 40 jaar trouwe dienst zal hij nooit krijgen. De lijst banen is schier eindeloos. Van piloot tot stuntman. Van model tot kelner. De rode draad? Avontuur.

Nikko Norte(54) is een "Ja"-zegger: elke keer zoekt hij een nieuwe uitdaging. Die leidde hem in de jaren negentig naar Spanje, naar de corrida, het stierenvechten. "Iedereen verklaarde mij voor gek. Ik was een Nederlander, is was te oud. Maar uiteindelijk stond ik in de arena."

Norte raakte gefascineerd door deze topsport, door de matadores met hun kleurrijke pakjes die hun leven wilden wagen. Na eindeloze trainingen stond hij daar toch maar mooi op de affiches, El Holandes. Ster tussen de Spaanse verdetten.

In zijn deze week verschenen boek De Dansende Eend schrijft hij: "Ik was opgegaan in een wereld waar ik voor altijd had kunnen blijven. De stier en ik smolten samen. De band die ik met het dier voelde, was onwerkelijk."

En dan te bedenken dat hij ooit begon als ijsverkoper op de Euromast, in zijn geboorteplaats Rotterdam. Maar het avontuur zat al in zijn hoofd. Als kind groeide hij op in de Alexanderpolder en speelde indiaantje op de bouwterreinen rondom.

Zorro

"Op TV zag ik Errol Flynn, die kwam overal, ook in Arabische landen. Dat maakte diepe indruk. Zorro ook. Maar de meeste inspiratie haalde ik toch uit boeken." Nikko Norte is overal naartoe gereisd. En steeds wachtten dan weer nieuwe belevenissen. Het is zijn levensmotto: op het minst bewandelde pad, is de kans op avontuur het grootst.

"Ik was in Harare, Zimbabwe, waar ik moest proberen een vriend uit de gevangenis te krijgen. Die was opgepakt voor de grootste drugsvangst ooit in Afrika. Toen werd ik benaderd door de gemeente Rotterdam: ze wilden het fileprobleem in Harare aanpakken door fietspaden aan te leggen. Nou was er geen fileprobleem en Afrikanen gaan niet op de fiets, maar goed..."

Zijn bestaan als stierenvechter eindigde abrupt. Norte was net even naar de VS uitgeweken voor wat rolletjes in Amerikaanse series, toen er een berichtje kwam van zijn zoon. Die had hij bijna tien jaar niet gezien. "Hij zag mij op TV in een documentaire van Reinoud Oerlemans. Toen heeft hij de redactie een mailtje gestuurd, of hij met mij in contact kon komen."

Uruzgan

Samen gingen ze naar Rotterdam, waar op een dag toch weer de telefoon rinkelde, voor een nieuwe missie: Uruzgan. Nikko Norte werd militair en ging naar Afghanistan. In december verschijnt het eerste deel van zijn boek over Uruzgan

Hij is aan het schrijven geslagen. Na De Dansende Eend komt eerst De Holbewonercode uit, over een gezonde levenswijze.

Maar het nieuwe avontuur lonkt alweer. "Mijn hulp werd laatst gevraagd om een bootje uit een gracht te slepen. Toen dacht ik: dat is een leuk bootje om een rare tocht mee te maken. Ik heb nu een monstertocht in gedachten en dan weet ik het al: dan vloeit daar weer iets anders uit voort..."



Rijnmond Staat Stil over de Zorro van Spanje. Over dierenmishandeling en dierenliefde. Over durven, over "ja" zeggen tegen alles, over het negeren van de beren op het pad.

Luister naar het interview: klik op de blauwe tegel bovenaan