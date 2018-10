Deel dit artikel:













Janniek is beste juf van Rotterdam Foto: gemeente Rotterdam

Janniek van den Berg van de Fatimaschool in Schiebroek is een jaar lang de beste juf van Rotterdam. Tijdens een feestelijke uitreiking in KINO Rotterdam reikte wethouder Saïd Kasmi de prijzen uit aan de winnaars.

De juf is volgens het rapport iemand die zorgt voor een absoluut fijne sfeer in de klas. OBS de Tuimelaar is de beste school van de stad. De prijzen worden jaarlijks uitgereikt op de Dag van de Leraar.