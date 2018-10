FC Rijnmond over Van Persie: 'Andere clubs komen hier niet mee weg'

De gasten aan tafel van FC Rijnmond raakten vrijdag niet uitgesproken over de vrijspraak van Robin van Persie. De aanvoerder van Feyenoord kan, ondanks zijn rode kaart tegen Vitesse, komende zondag weer meedoen bij de Rotterdammers. Maar de mannen van de regionale voetbaltalkshow waren verdeeld over deze beslissing van de tuchtcommissie van de KNVB.

"Het is een aanvallersfout", zegt Eric Meijers, oud-trainer van Achilles '29. Geert den Ouden is van mening dat Van Persie risico nam met zijn tackle. Sinclair Bischop vindt dat de fouten in de aanklacht niet mogen gelden. "Andere clubs hebben niet zo'n strafpleiter, zij komen hier niet mee weg."

Presentator Etienne Verhoeff had in FC Rijnmond dus genoeg te bespreken. Ook Excelsior, Sparta en FC Dordrecht werden aan tafel behandeld. Verder blikte Meijers terug op de documentaire Voetbal is Oorlog, waar hij als coach van Achilles '29 uit Groesbeek een hoofdrol in speelde.