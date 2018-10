Eerste zege van het seizoen voor FC Dordrecht

FC Dordrecht heeft vrijdagavond in de eerste divisie de eerste overwinning van het seizoen gepakt. De Schapenkoppen boekten een knappe 2-1 zege tegen SC Cambuur. Savvas Mourgos was bij de Dordtenaren de grote man met twee goals en een assist.

Iets voor het half uur kwam FC Dordrecht aan de leiding. Maarten Peijnenburg werkte in twee instanties de bal achter Cambuur-doelman Xavier Mous (1-0). Even later had Jeremy Cijntje de score moeten verdubbelen voor de Dordtenaren. Hij zag echter zijn poging nog geblokt worden door Sai van Wermeskerken, die een verleden aan de Krommedijk heeft.

Mourgos

Na de rust duurde het niet lang tot Cambuur de gelijkmaker had gemaakt. Tyrone Conraad scoorde namens de ploeg uit Leeuwarden op fraaie wijze de 1-1. Het duurde echter niet lang totdat FC Dordrecht weer op voorsprong stond. Savvas Mourgos versierde na een uur spelen een strafschop, die de Griek zelf binnen schoot (2-1).

Vlak voor tijd besliste Mourgos het duel door de 3-1 te maken. Daarmee bekroonde de creatieve middenvelder van FC Dordrecht zijn goede wedstrijd.

FC Dordrecht - SC Cambuur 3-1 (1-0)

27' 1-0 Maarten Peijnenburg

50' 1-1 Tyrone Conraad

61' 2-1 Savvas Mourgos (penalty)

89' 3-1 Savvas Mourgos

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Stankov, Breedijk, Montsma, Ormonde-Ottewil; Kok, Peijnenburg; Smith, Mourgos (90+1' Haydary), Zamouri (81' Schets); Cijntje (90+3' Schalekamp)