Sparta haalt opgelucht adem na late goal Veldwijk Lars Veldwijk redde voor Sparta een punt tegen Go Ahead Eagles

De topper in de eerste divisie tussen Go Ahead Eagles en Sparta is vrijdagavond in 2-2 geëindigd. De Rotterdamse gelijkmaker viel in de eerste minuut van de blessuretijd. Lars Veldwijk sleepte in Deventer voor zijn ploeg een puntje binnen.

Sparta begon zwak aan de wedstrijd in een sfeervolle Adelaarshorst. De eerste kansjes waren voor Go Ahead Eagles, die pas in de 21e minuut aan de leiding kwamen. Jeroen Veldmate kopte een corner prima binnen (1-0). Het team van trainer Henk Fraser maakte in de eerste helft een matige indruk. Nog een tegenvaller voor de Rotterdammers was de blessure voor keeper Roy Kortsmit, die zich moest laten vervangen door Tim Coremans. In het begin van de tweede helft kwam Sparta niet veel beter voor de dag. Dat resulteerde in de 58e minuut in de 2-0 voor Go Ahead Eagles. Julius Bliek rondde uiteindelijk een aanval van de geel-roden af. Het antwoord van Sparta liet niet lang op zich wachten. Royston Drenthe had een minuut later alweer de aansluitingstreffer in het doel geknald (2-1). Vervolgens moest Sparta komen. De Rotterdammers werden pas in de blessuretijd gered. Lars Veldwijk, die tijdens de wedstrijd meerdere grote kansen miste, was nu wel trefzeker voor zijn ploeg (2-2). Go Ahead Eagles - Sparta 2-2 (1-0) 21' 1-0 Jeroen Veldmate

58' 2-0 Julius Bliek

59' 2-1 Royston Drenthe

90+1' 2-2 Lars Veldwijk Opstelling Sparta: Kortsmit (41' Coremans); Dabo, Wuytens, Auassar, Alberto (67' Martis), Drenthe; Harroui, Breinburg (64' Alhaft), Duarte; Veldwijk, Rayhi