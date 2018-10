Deel dit artikel:













Geen stunt voor Feyenoord Futsal tegen topclub Feyenoord Futsal (archieffoto)

Feyenoord Futsal is vrijdag na vier speelronden in de eredivisie nog steeds de enige ploeg zonder punten. De Rotterdamse zaalvoetballers verloren in het Topsportcentrum met 7-2 van FC Marlène uit Heerhugowaard. De ploeg van coach Abdul Marbah is hekkensluiter.

Na drie tegentreffers deed Wessel Verhaar namens Feyenoord Futsal iets terug (1-3). Net na de pauze maakte zijn broer Felix Verhaar het duel weer spannend door de 2-3 te maken. FC Marlène, dat nu met FC Eindhoven de koppositie deelt, kon daarna echter nog viermaal scoren en zette de 2-7 eindstand op het scorebord. Eerder deze week was er wel bekersucces voor Feyenoord Futsal. ZVV Eindhoven werd na een bijzondere strafschoppenreeks opzij gezet. Lees ook: Feyenoord Futsal door in de beker na bijzondere penaltyserie