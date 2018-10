Veldwijk belangrijk voor Sparta; kritisch op zijn team en zichzelf

Lars Veldwijk zag twee verschillende helften bij Sparta in het uitduel tegen Go Ahead Eagles (2-2). "Helaas moeten we weer wakker geschud worden totdat we ons eigen spel gaan spelen. Al met al wel een terechte uitslag", aldus de aanvoerder van de Rotterdammers.

"Ik kreeg veel moeilijke ballen. Veel duels won ik nog, maar de ballen vielen allemaal net niet goed", blikt de spits terug, die in blessuretijd de gelijkmaker voor Sparta maakte. Ook houdt hij zichzelf een spiegel voor. "Ze kwamen vaak bij de tegenstander in de voeten. Dat is balen."

Vooral over het spel van Sparta in de eerste helft is Veldwijk kritisch. "We zijn veel te ver naar achteren gedrongen. We hebben vooral lange ballen gespeeld en niet ons eigen spel gespeeld. In de tweede helft gaan we voetballen. Dan zie je dat we dat goed kunnen en kansen creëren."

Kijk hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis Kranenburg met Lars Veldwijk.