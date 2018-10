Deel dit artikel:













Rotown bindt de strijd aan met ongewenst seksueel gedrag

Poppodium Rotown is een van de instellingen die meedoen met de nieuwe actie om ongewenst seksueel gedrag te voorkomen. Net als bij tal van andere festivals en clubs, zoals 013 in Tilburg en de Melkweg in Amsterdam, start daar zaterdag de campagne 'Ben je oké?'.

De actie is een initiatief van het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers. Het doel van de campagne is dat uitgaan 'leuk, los, vrij en veilig' blijft. De insteek van de campagne is dat uitgaanspubliek dat ongewenst seksueel gedrag ziet, aan het slachtoffer de vraagt stelt of diegene 'oké is'. Op de website www.benjeok.nl staan filmpjes met tips en zijn foto's te uploaden waarmee je laat zien dat je veilig uitgaan belangrijk vindt. Doel is om breed te laten weten dat het oké is om ongewenst seksueel gedrag te bespreken.