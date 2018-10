Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Koeien, kaas en het boerenleven centraal op Fokveedag Foto: Fokveedag Boerenlandfeest

Rond de tienduizend liefhebbers en kenners van het boerenleven worden zaterdag weer verwacht op het Fokveedag Boerenlandfeest. Het evenement is zaterdag in Hoornaar in de Alblasserwaard.

Centraal staat de rundveekeuring. Daar doen meer dan tweehonderd koeien aan mee. Vorig jaar werd de keuring gewonnen door Geertje 567 uit Giessenburg. De eerste dames arriveerden 's ochtends vroeg al in Hoornaar. Er volgde nog een laatste wasbeurt.

Veel koeien zijn de hele week klaargestoomd voor de keuring. "Als klein jongetje droomde ik er al van om de dagkampioen te worden op de Fokveedag", zei Wouter de Bruin, die dit jaar met 'Geertje 2' meedoet.

Lees ook: Koeien klaargestoomd voor missverkeizing op Fokveedag Naast koeien staan ook de producten in de spotlights. Vrijdagavond werden al meer dan honderd kazen gekeurd. De winnaars komen onder meer van de Biokas Kinderdijk en de Firma Slob in Giessenburg.

Lees ook: Kaas proeven, ruiken en bekijken op de kaaskeuring in Hoornaar



Lees ook: Kaasboeien uit de regio klaar voor Fokveedag Een van de opvallende activiteiten dit jaar is de clinic van voormalig reality-ster Britt Dekker. Ze geeft een dressuurclinic op haar Friese paard Vito. Daarna kunnen bezoekers met haar, Britt Dekker, op de foto. Dekker werd bekend door haar deelname aan het televisieprogramma Echte meisjes in de Jungle.