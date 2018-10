Roparun geeft geld aan routegemeenten

De Roparun doneert 165 duizend euro aan gemeenten die op de route liggen tussen Rotterdam en Parijs en Hamburg. Het geld is bedoeld voor palliatieve zorg aan kankerpatiënten. Dat is bekendgemaakt op de jaarlijkse 'doelenavond'.

Het geld gaat naar zes gemeenten. Op de route vanuit Parijs zijn dat Oud-Beijerland, Ossendrecht in West-Brabant en Zele in België. Op de route vanuit Hamburg zijn het Zutphen, Almelo en het Drentse Sleen.

Ook werd bekendgemaakt waar het opgehaalde geld nog meer naar toe gaat. Zo gaat er 195 duizend euro naar een instelling in Den Helder voor de bouw van een hospice. Ook gaat er 115 duizend euro naar een gasthuis van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam.

De totale opbrengst van de Roparun dit jaar bedraagt 5.144.412 euro. Dat is ongeveer drie ton minder dan vorig jaar. De Roparun is de estafetterun die elk jaar in het pinksterweekend wordt gehouden. De run start in Parijs en in Hamburg, de finish is in Rotterdam.