Trekvogeltelling: vogels tellen in de polder

Duizenden vogelliefhebbers doen zaterdag weer mee met de jaarlijkse trekvogeltelling. De enthousiastelingen houden in de gaten welke vogels ze naar het zuiden zien trekken.

De telling wordt al meer dan twintig jaar gehouden en wordt georganiseerd door de Vogelbescherming.

Zo telt de Vogelwerkgroep IJsselmonde mee in de Crezéepolder, tussen Ridderkerk en de rivier de Noord. "Die polder is zeer geschikt gebied om de vogeltrek te volgen", zegt de werkgroep. "Via een verbinding met de rivier stroomt nu dagelijks water in en uit. Honderden watervogels zitten in het gebied."

In de loop van de zaterdagochtend bleek dat er 'veel trek was boven Nederland'. Op basis van gegevens van de eerste telposten bleek dat er al 215 duizend vogels waren geteld. Daar zaten vooral veel vinken, spreeuwen en graspiepers bij. Maar ook zijn er visarenden gezien.