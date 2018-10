Deel dit artikel:













Marathon striptekenen over de hele wereld; dus ook in Rotterdam Marathon Striptekenen bij Stayokay in Rotterdam

In de jeugdherberg van Stayokay in de kubuswoningen in Rotterdam is zaterdagmorgen de 24 hour Comic Day begonnen. Dat is een marathonsessie van 24 uur lang striptekenen.

Het evenement is georganiseerd door Robert van der Kroft, de Rotterdamse striptekenaar die bekend is van onder andere Sjors en Sjimmie. De tekenaars doet het puur voor de lol, zo zeggen ze. "Het is jezelf uitdagen, net als bij mensen die een marathon lopen bijvoorbeeld." Het is de bedoeling om in 24 uur een stripboek van 24 pagina's te tekenen. De stripmarathon is niet alleen in Rotterdam, ook in andere steden, zoals San Francisco, Tokyo en Parijs. Bezoekers zijn in Stayokay welkom om te kijken hoe de striptekenaars aan het werk zijn.