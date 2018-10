Politiek010: Mark Hoogstad vindt troost in winnen Persprijs

In de bovenzaal van debatcentrum Arminius kreeg journalist Mark Hoogstad donderdag de Persprijs Rotterdam 2018 uitgereikt voor zijn boek Rotterdam, stad van twee snelheden. In Politiek010 vertelt de ernstig zieke Hoogstad openhartig over de rollercoaster die 2018 voor hem is.

Het boek beschrijft sleutelmomenten in de Rotterdamse politiek van de afgelopen tien jaar. Zoals de wethouderscoup bij Leefbaar Rotterdam in 2014 en de spanning bij D66 in diezelfde periode. "Maar ook wat er in deze stad gebeurd is, dat Rotterdam niet meer het afvoerputje van Nederland is, maar in de top 5 bij de Lonely Planet staat."

De ochtend voor de presentatie van zijn boek, op 20 februari in datzelfde Arminius, onderging hij een MRI-scan. "Op dat moment wist ik al dat alle seinen op oranje stonden." Een week later kreeg hij de uitslag; uitgezaaide prostaatkanker.

"Dan kun je bij de pakken neer gaan zitten en op de bank gaan huilen, dat heb ik ook gedaan. Tegelijkertijd ben ik gaan schrijven, dat werkte therapeutisch." Hij voegde deze zomer een extra hoofdstuk toe aan zijn boek over de formatie van het nieuwe college in Rotterdam.

Troost

Intussen werden de berichten in het ziekenhuis steeds slechter. Hij weet dat hij niet lang meer te leven heeft. "Het is nu wel 'pluk de dag en dan is het winnen van de Persprijs wel een heerlijke pleister op de wonde. Het biedt zelfs troost, dat je waardering krijgt voor het werk dat je al die jaren hebt gedaan, dan weet je dat het toch ergens goed voor is geweest."