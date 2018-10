Deel dit artikel:













Traumaheli naar Fokveedag na wespensteek Wesp

Bij het Fokveedag Boerenlandfeest in Hoornaar zijn zaterdagmiddag de hulpdiensten in actie gekomen, omdat een vrouw na een wespensteek een allergische reactie had gekregen. Dat gebeurde net op het drukste moment van de dag.

"De hulpdiensten hebben geen enkel risico genomen en nemen haar straks mee", zegt een woordvoerder van de organisatie. Er is een ambulance naar Hoornaar gereden. Ook een traumahelikopter is geland bij het feestterrein. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De Fokveedag in Hoornaar trekt jaarlijks zo'n 10 duizend bezoekers.