Snackbar overvallen in Schiedam

Een jonge man heeft zaterdagmiddag een snackbar overvallen op het Faassenplein in Schiedam. De dader is spoorloos.

Even na kwart over één kwam een naar schatting 18-jarige man de zaak binnen. Hij bedreigde het personeel met een mes en ging er met geld vandoor. Hoe groot de buit is, is niet bekend.

Een ooggetuige ging de dader achterna. Omdat de overvaller de bosjes indook, is de achtervolger hem kwijtgeraakt.

Bij de zoektocht door de politie zijn ook twee honden en een helikopter ingezet. Een politiehond zag een mes liggen en nam dat in zijn bek. Mogelijk is het dier daarbij gewond geraakt, maar de hond hoeft niet naar de dierenarts, zegt een woordvoerder.