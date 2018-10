Deel dit artikel:













De vragen van 6 oktober 2018 Koningin Maxima

Deze week zijn we werkelijk door de vragen heen gezoefd! Marleen en Anna zetten flink de vaart erin, Marjolein Roozen bracht 'm in een andere versnelling met haar poëzie, de leesclub besprak een verschrikkelijk boek en we eindigden met Shirma Rouse in the house.

Van je kater af Sjoerd de Vos vroeg ons aan de telefoon: wat kun je het beste eten om van een kater af te komen?

De ultieme vraag voor op de zaterdagmiddag, natuurlijk.

We kregen ook redelijk wat reacties. Jannie van Eijmeren raadde Sjoerd bijvoorbeeld aan om 's avonds voor het slapen gaan een glas met tomatensap en bier te drinken, gevolgd door nog een glas tomatensap. Grijs, grijzer, grijst Marlies Tukker uit Ridderkerk vroeg ons: is het waar dat als je even grijze haar eruit trekt, je er twee voor terug krijgt? Wat kun je wél het beste doen hiertegen? Aardscheving Hans den Oudsten uit Bergschenhoek vroeg ons:

Waarom is de Oude Kerk in Delft scheef? Een bittere bal Lisa de Poel uit Oud-Beijerland vroeg: waarom heet een bitterbal een bitterbal? En waarom niet een kroketbal, bijvoorbeeld? Hij is toch helemaal niet bitter? Prikkelbaar schrikkeljaar Tatjana Kramer vroeg ons op Facebook: ik wil heel graag weten waar het goed voor is dat we iedere 4 jaar een schrikkeljaar hebben met een extra dag in februari.

Daar moet toch een goede reden voor zijn? Een tijd voor ieder seizoen Roel Verbrug uit Dordrecht vroeg ons: waarom hebben we winter- en zomertijd? Aan de lijn Jannie van Eijmeren uit Rotterdam-Vreewijk vroeg ons via de telefoon: wie heeft de lijntjes op kladblokken bedacht, en wie heeft bepaald wat de afstand moest zijn? Rimpelsteeltje André Marcos uit Den Haag vroeg ons: hoe komt het dat als je lang onder de douche staat of in bad zit, je vingers gaan rimpelen? Onze receptioniste Daniëlle zei hierover: schijnbaar is dat omdat je dan meer grip hebt op een gladde ondergrond. Je handen en voeten zijn daardoor stroever. Als een klontje Fien Verbij voeg op Facebook: waarom zeggen mensen dat een klus ‘geklaard’ is? Ontzettend gerecht Kim Roschan uit Rotterdam vroeg ons: 3 Oktober was weer het Leids ontzet. Hoe is dit feest ontstaan? En waarom wordt er haring en hutspot gegeten? Klapoor Roberto uit Capelle vroeg: ik heb een kruising Teckel/Jack Russel en hij heeft hele lange oren. Als hij wakker wordt dan schudt hij altijd heel erg zijn hoofd en klappert hij dus heel hard met zijn oren. Waarom doen honden met lange oren dat altijd ? Denimpressie Jeanet Gravenburg uit Rhoon vroeg ons: hoe is de spijkerbroek ontstaan? Maximale garderobe Werny Gluvers belde ons om te vragen: wat er gebeurt er met de outfits van koningin Maxima als ze deze in het openbaar heeft gedragen? Doe mij er maar eentje!