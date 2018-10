Internationaal anti-rookcongres mogelijk naar Rotterdam

Rotterdam is in de race voor de organisatie van een mega-conferentie tegen tabak. Dat heeft staatssecretaris Blokhuis laten weten. Op de conferentie in november 2020 worden vertegenwoordigers van 180 landen en 20 grote organisaties verwacht.

De afgelopen zes dagen werd in Genève de achtste editie gehouden van de Conference of the Parties van het zogeheten WHO-FCTC-verdrag. De bijeenkomst heeft het doel om de invloed van de tabaksindustrie in te dammen en roken te ontmoedigen.

Blokhuis was namens Nederland aanwezig. Tijdens de afsluitende ceremonie maakte hij bekend dat het volgende congres in Nederland is. "Daarmee brengen we de rookvrije generatie een stap dichterbij. Zowel in Nederland als wereldwijd.”

Er komen vier steden in aanmerking voor de organisatie van het evenement. Het gaat naast Rotterdam om Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Volgens een woordvoerder van Blokhuis wordt de komende tijd bekeken welke stad het beste aanbod doet.