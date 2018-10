Matig Excelsior onderuit in Zwolle

Excelsior heeft de uitwedstrijd bij PEC Zwolle met 2-0 verloren. De Kralingers speelden matig en maakten geen enkel moment aanspraak op een goed resultaat.

PEC was vanaf het begin de betere ploeg en was na vijf minuten al dichtbij de openingstreffer. Excelsior-verdediger Hervé Matthys verraste bijna zijn eigen keeper Sonny Stevens die een knappe reflex in huis had. Halverwege de eerste helft zag Stevens er niet goed uit. Mike van Duinen schoot vanaf randje zestien en de keeper van Excelsior liet de bal door zijn handen schieten.

Vlak voor rust kreeg Mounir El Hamdaoui een klein kansje vanuit een moeilijke hoek. Hij schoot voorlangs. In de tweede helft bleef PEC veel beter en werd het 2-0 door een kopbal van Thomas Lam uit een vrije trap. Excelsior creëerde geen enkele honderd procent kans en kwam niet verder dan enkele pogingen van afstand.

​Scoreverloop​

23' 1-0 Van Duinen

54' 2-0 Lam

Opstelling Excelsior

Stevens; Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Koolwijk, Schouten, Bruins; Edwards (61' Van der Meer), El Hamdaoui (61' Anderson), Ómarsson.