Volg PEC Zwolle - Excelsior live op Radio Rijnmond Volg PEC Zwolle - Excelsior live op Radio Rijnmond

Excelsior neemt het vanavond in de eredivisie in Overijssel op tegen PEC Zwolle. De wedstrijd begint om 19.45 uur en is uiteraard live te volgen via Radio Rijnmond.

De uitzending begint om 19.00 uur en wordt gepresenteerd door Dennis van Eersel. Dennis Kranenburg is de commentator bij PEC Zwolle - Excelsior. Daarnaast zijn er in de uitzending flitsen te horen van een historische avond bij Sliedrecht Sport. De heren spelen tegen Talent Team Papendal hun eerste wedstrijd ooit in de eredivisie en verslaggever Drik Beers is erbij.