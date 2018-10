Amateurvoetbal: Jong Sparta in doelpuntrijk duel langs Barendrecht

In de tweede divisie speelden Jong Sparta en Barendrecht een regionale derby waarbij de Rotterdammers aan het langste eind trokken. Het werd 5-3 op Het Kasteel. Excelsior Maassluis verloor thuis met 1-2 van Spakenburg.

Bij Jong Sparta waren er basisplaatsen voor onder meer Stijn Spierings, Halil Dervisoglu en Ilias Alhaft. De bezoekers kwamen nog op een 1-2 voorsprong, maar toen ging het hard in het laatste half uur van de wedstrijd. Van de vijf Spartaans goals waren er twee voor Dervisoglu en Alhaft scoorde één keer.

Bij de wedstrijd tussen Excelsior Maassluis en Spakenburg stond de eindstand al na 45 minuten op het bord. Stephan Kruithof maakte vanaf elf meter de enige goal van de thuisclub en dat was de 1-1 na 41 minuten spelen. Katwijk won de eerste wedstrijd zonder trainer Jack van den Berg met 1-3 bij HHC Hardenberg.

Derde divisie

In de derde divisie heeft ASWH in eigen huis uitgehaald tegen Eemdijk. Het werd 6-0 in Hendrik-Ido-Ambacht. Ismail Yildirim maakte een hattrick. SteDoCo speelde thuis doelpuntloos gelijk tegen het Zeeuwse Hoek.

Hoofdklasse zaterdag

In de zaterdag Hoofdklasse A heeft Spijkenisse de leiding gegrepen. Het won zelf met 2-1 van Rijnvogels en zag RKAV Volendam met 4-4 gelijkspelen tegen SC Feyenoord. Het nog ongeslagen Spijkenisse heeft nu 14 punten uit 6 wedstrijden.

Uitslagen regioclubs Hoofdklasse A

Spijkenisse - Rijnvogels 2-1

RKAV Volendam - SC Feyenoord 4-4

Capelle - Achilles Veen 4-2

Nootdorp - Zwaluwen 1-1

Smitshoek - 's-Gravenzande 2-4

XerxesDZB - AVV Swift 1-3