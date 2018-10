Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Recordaantal bezoekers tijdens de Fokveedag Recordaantal bezoekers tijdens 106de Fokveedag in Hoornaar (Foto Fokveedag Hoornaar)

De Fokveedag in Hoornaar is bezocht door 13.500 bezoekers. Dat is een record, zegt de organisatie. Die rekende zaterdag op zo'n 10.000 mensen.

Het weer tijdens de 106de editie van het Fokveedag Boerenlandfeest zat erg mee. De bezoekers konden op het zeven hectare grote terrein genieten van dieren, optredens en een markt van 150 kramen. Ook voormalig reality-ster Britt Dekker gaf acte de présence. Ze verzorgde een dressuurclinic op haar Friese paard Vito. Ook konden mensen met haar op de foto. Traditioneel draait de Fokveedag om de rundveekeuring. Net als vorig jaar won Geertje 567 uit Giessenburg. In totaal zijn meer dan 200 koeien gekeurd uit de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard en het Land van Heusden en Altena. Het evenement werd vroeg in de middag nog opgeschrikt door de komst van een traumahelikopter. Die was nodig omdat een vrouw een steek van een wesp had gekregen op een gevaarlijke plaats. Ze moet voor de zekerheid een nachtje in het ziekenhuis blijven. Ze maakt het volgens de organisatie naar omstandigheden redelijk goed.