Sam Larsson: 'Ik ben klaar om in de basis te starten'

Aanvaller Sam Larsson kon vorige week door een lichte blessure niet starten tegen Vitesse, maar hij is weer helemaal klaar om zondag tegen Willem II te beginnen. Dat zei hij vrijdag voor de camera van RTV Rijnmond.

''Ik heb vandaag getraind en dat voelde goed.'' zegt Larsson in gesprek met Feyenoord-watcher Dennis van Eersel. Verder ging het vooral over hoe belangrijk Robin van Persie is voor Feyenoord. De club kreeg vrijdagochtend te horen dat de aanvaller niet wordt geschorst na zijn rode kaart tegen Vitesse. ''Robin is intelligent en een goede leider. Zijn manier van bewegen in het zestienmetergebied is uitzonderlijk. Ook op de training laat elke dag unieke kwaliteiten zien,'' zegt Larsson.

In de video hierboven is het volledige interview van Dennis van Eersel met Sam Larsson volledig te bekijken.