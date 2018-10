Sportjournalist en Excelsiorfan Bert Nederlof overleden

Sportjournalist Bert Nederlof is overleden. De geboren Rotterdammer werkte voor onder meer De Tijd, Trouw, Voetbal International en Langs de Lijn. Bert Nederlof was 72 jaar.

Nederlof werd geboren op 26 augustus 1946 in Crooswijk. Zijn opa nam hem al als kind mee naar Woudestein. Daar begon zijn nooit meer verdwijnende liefde voor de voetbalsport in het algemeen en voetbalclub Excelsior in het bijzonder.

Nederlof ontwikkelde een vlotte pen en stond bekend om zijn 'prettig leesbare nostalgische verhalen', zoals Voetbal International het omschrijft op zijn website . En VI kan het weten, want Nederlof was daar maar liefst 35 jaar actief als redacteur, eindredacteur en senior-redacteur.

Maar de meeste mensen zullen Nederlof kennen van de sportverslagen van Langs de Lijn. Hij versloeg tot 1995 alle grote voetbalwedstrijden met Theo Koomen en Jack van Gelder.

Boeken

In 2008 ging Nederlof met de VUT. Dat betekende niet dat hij achter de geraniums ging zitten. Hij bleef schrijven. Van hem verschenen boeken over onder anderen Ronald Koeman, Leo Beenhakker en Feyenoord. Ook schreef hij mee aan biografieën over Johan Cruijff, Willem van Hanegem en Coen Moulijn.

In september 2016 was Nederlof met Rob Jacobs te zien in FC Rijnmond

De laatste jaren woonde Bert Nederlof op Texel.