Neptunus één zege verwijderd van zesde landstitel op rij

In de Holland Series honkbal is Neptunus op een 3-2 voorsprong gekomen tegen Amsterdam. De Rotterdammers wonnen zaterdag de derde thuiswedstrijd op rij en kan zondag in Amsterdam de titel pakken.

In het Familiestadion werd het 4-1 voor Neptunus. Na de vierde inning hadden de Rotterdammers een 4-0 voorsprong te pakken door één punt in de eerste, twee in de derde en één in de vierde inning.

Zondag om 14.00 uur kan Neptunus voor de zesde keer op rij en voor de negentiende keer in de clubhistorie landskampioen worden. Mocht Amsterdam winnen, volgt er zondag over een week een beslissingsduel in Amsterdam.