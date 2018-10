Zaalsporten: Sliedrecht Sport heren winnen bij eredivisiedebuut

De heren van Sliedrecht Sport speelden zaterdag voor het eerste in de historie een eredivisiewedstrijd en niet zonder succes. De ploeg van Paul van der Ven versloeg in De Basis Talent Team Papendrecht met 3-2.

De thuisploeg ging furieus van start en pakte de eerste set met 25-14. Het wispelturige Talent Team kwam terug door een 20-25 en daarna pakten beide ploegen weer in dezelfde volgorde een set. In een beslissende vijfde set sleepte Sliedrecht Sport de wedstrijd binnen door met 15-12 toe te slaan.

De Dames van Sliedrecht Sport begonnen ook goed aan de competitie. Bij het Amsterdamse

Pharmafilter US werd het 0-3 (13-25, 24-26, 18-25).

In de video's zijn interviews te zien met Sliedrecht Heren-trainer Paul van der Ven, spelverdeler Niels Vermeulen en voorzitter Cees Boer. Ook de laatste punten tegen Talent Team zijn terug te zien.

Basketbal

De mannen van Feyenoord Basketbal zijn de Dutch Basketball League begonnen met een nederlaag. In Den Bosch was New Heroes met 86-57 te sterk. Vorig jaar won Rotterdam nog verrassend in de play-offs van het normaal hoger ingeschaalde Den Bosch.

Waterpolo

In de eredivisie heren werd de tweede speelronde afgewerkt en daarin hebben de twee regioploegen verloren. De Barendrechters van ZPB gingen thuis met 7-9 onderuit tegen De Ham en het Rotterdamse SVH ging in Alphen hard onderuit met 18-1 bij AZC Moscow.