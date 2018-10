Rotterdams Kamerlid Belhaj: 'Pechtold heeft D66 op de kaart gezet'

"Een enorm scherpe debater", "onvermoeibaar", "strijdvaardig". Het Rotterdamse D66-Kamerlid Salima Belhaj komt woorden tekort bij het afscheid van fractieleider Alexander Pechtold.

Belhaj prijst Pechtold om de lange periode waarin hij de partij heeft gediend en opgebouwd. Het is aan Pechtold te danken dat hij D66 sinds 2006 weer op de kaart heeft gezet", schrijft ze op Twitter.

Pechtold maakte zaterdagmiddag bekend dat hij na 12,5 jaar stopt als partijleider. Hij vertrekt ook uit de Tweede Kamer. Tijdens het partijcongres in Den Bosch zei hij : "Ik heb alles gegeven. Het is tijd voor nieuw leiderschap."

Het besluit van Pechtold komt op een moment dat de partij het minder goed doet in de peilingen. Ook was er eerder ophef over een cadeau gekregen appartement in Scheveningen en een affaire met een steunraadslid uit Meppel.

Premier Mark Rutte reageerde als eerste. "Het aangekondigde vertrek van Pechtold is een groot verlies voor zijn partij en voor de Nederlandse politiek. Maar ik zal hem ook persoonlijk erg gaan missen."

Minister Hugo de Jonge, voormalig wethouder in Rotterdam, wenst Pechtold het beste: "Het ga je goed!". Oud-Tweede-Kamervoorzitter Frans Weisglas de D66-voorman missen: "Ik wens hem alle goeds voor de toekomst."

Dinsdag neemt Pechtold afscheid van de fractie. Die kiest dan ook een nieuwe fractievoorzitter. Als kanshebbers worden genoemd de Kamerleden Kees Verhoeven en Sjoerd Sjoerdsma. Maar anderen denken aan de ministers Kajsa Ollongren en Sigrid Kaag.