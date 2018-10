Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Poldervaart: 'We hebben er te weinig ingestopt' Adrie Poldervaart

Excelsior-trainer Adrie Poldervaart vindt dat zijn ploeg te tegen PEC Zwolle (2-0 verlies) te weinig energie in het spel heeft gelegd om een goed resultaat af te dwingen. ''Dat kan Excelsior niet doen, want dan zijn we kwetsbaar.''

Poldervaart gaf ook complimenten aan de tegenstander. ''Wij leverden veel ballen in en dat kwam ook door de pressie van Zwolle. We probeerden te blijven voetballen, maar overal waar Ryan Koolwijk liep, liep Younes Namli ook.'' Dit zorgde er mede voor de Excelsior erg onzorgvuldig in de passing was. Trainer Adrie Poldervaart verscheen na PEC Zwolle - Excelsior voor de camera van RTV Rijnmond waar hij verslaggever Dennis Kranenburg te woord stond. In de video is het hele interview te bekijken.