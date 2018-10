Vink meest getelde trekvogel van Nederland

De vink is zaterdag het meest gespot tijdens de jaarlijkse internationale trekvogeltelling. In heel Nederland zijn er bijna 500 duizend gezien. Daarmee verdringt de vink de spreeuw van de eerste plek.

Zoals elk jaar hebben weer duizenden vogelliefhebbers meegedaan aan de Nederlandse versie van de Euro Birdwatch. In totaal zagen ze ruim een miljoen vogels, verdeeld over 204 soorten .

Het was de 23ste keer dat de Vogelbescherming de trekvogeltelling organiseerde. De telling is altijd in oktober als de vogeltrek op gang komt.

Een van de deelnemers was de Vogelwerkgroep IJsselmonde . Die telde mee in de Crezéepolder, tussen Ridderkerk en de rivier de Noord.

"Die polder is zeer geschikt gebied om de vogeltrek te volgen", zegt de werkgroep. "Via een verbinding met de rivier stroomt nu dagelijks water in en uit. Honderden watervogels zitten in het gebied."