Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Drie mannen opgepakt na schietpartij IJsselmonde

In Rotterdam-IJsselmonde heeft de politie drie mannen aangehouden in verband met een schietpartij. Voor zover bekend is bij dat incident niemand gewond geraakt.

Agenten kwamen zondagochtend af op meldingen van omwonenden die schoten hadden gehoord. De schietpartij was even voor 06.00 uur aan de Tielerwaard in Rotterdam. Wie of wat precies het doelwit was, is niet bekend evenals de identiteit van de verdachten. De politie heeft de drie mannen aangehouden en is bezig met onderzoek.