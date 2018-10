Deel dit artikel:













Vier mannen vast na schietpartij IJsselmonde Een verdachte van de schietpartij aan de Tielerwaard

In Rotterdam-IJsselmonde zijn zondagochtend vroeg vier mannen aangehouden nadat er geschoten was. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Agenten kwamen zondagochtend af op meldingen van omwonenden die schoten hadden gehoord. Dat was rond 05.30 uur aan de Tielerwaard in Rotterdam. Bij aankomst bleek een gebouw beschadigd en was er een ruit gesneuveld. In de omgeving werd een vuurwapen gevonden. Korte tijd later konden drie mannen worden opgepakt die er met een auto vandoor waren gegaan. De vierde verdachte werd uit een woning gehaald. Het gaat om Rotterdammers van 27, 29, 32 en 34 jaar oud. Waarom er geschoten is, is niet bekend. De politie doet onderzoek.