Feyenoord geeft zege tegen Willem II in laatste vijf minuten weg

Feyenoord heeft zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Willem II niet in winst omgezet. De Rotterdammers speelden met 1-1 gelijk. Het doelpunt van Feyenoord kwam in de tweede helft op naam van Steven Berghuis. Hij schoot een strafschop, die toegekend werd na tussenkomst van de VAR, onberispelijk binnen. Fran Sol scoorde vijf minuten voor tijd de gelijkmaker.

De eerste helft was aan beide kanten zeer matig. In de eerste tien minuten werd er nog aardig gevoetbald door zowel de Tilburgers als de Rotterdammers, maar daarna begon een slordige periode. Veel balverlies aan beide kanten leverde een wedstrijd op waar de supporters niet door vermaakt werden.

Twee echte kansen

Toch waren er in de tweede helft voor beide doelen een goede kans te noteren. Steven Berghuis draaide naar binnen en schoot de bal op Willem II-doelman Timon Wellenreuther. Aan de andere kant onderscheidde Kenneth Vermeer, die speelde door een blessure van eerste doelman Justin Bijlow, zich. Een kopbal van dichtbij hield hij met zijn voeten uit het doel. De ploegen zochten daardoor de kleedkamers op met een 0-0 stand.

In de tweede helft was Berghuis onbedoeld dichtbij een doelpunt. Hij leek een voorzet met rechts te geven op Nicolai Jørgensen, maar die kwam er niet bij. De bal belandde vervolgens wel tegen de buitenkant van de paal.

Daarna werden beide ploegen wat beter. Het werd dreigender voor beide goals. Zo schoot Steven Berghuis na een goede actie van Robin van Persie in het strafschopgebied op de doelman. Even later kreeg Elmo Lieftink namens Willem II ook een goede schotkans na goed doorzetten aan de linkerkant. Maar Lieftink schoof de bal ruim naast.

Strafschop en gelijkmaker

Feyenoord kreeg in de 72e minuut vervolgens een strafschop. De VAR zag tijdens een hoekschop een overtreding op Jan-Arie van der Heijden, die duidelijk werd vastgehouden. Scheidsrechter Kevin Blom ging daar in mee en gaf Feyenoord de strafschop. Steven Berghuis eiste de strafschop op en schoot onberispelijk binnen.

Feyenoord wisselde vervolgens verdedigend om de punten uit het vuur te slepen. Maar door knullig balverlies van Tyrell Malacia kwam de bal voor en kon Fran Sol namens de Tilburgers de trekker overhalen: 1-1. Die stand bleef de laatste minuten op het bord staan.





Opstelling Feyenoord

Vermeer, St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Malacia, Clasie, Vilhena, Van Persie (Toornstra 74'), Larsson (Van Beek 81'), Berghuis en Jørgensen

Scoreverloop

72' 0-1 Steven Berghuis (strafschop)84' 1-1 Fran Sol

Volg hieronder onze liveblog: