LIVE Willem II-Feyenoord: Jørgensen en Larsson in de basis

Feyenoord gaat zondagmiddag op bezoek bij Willem II. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst wil dan de derde overwinning op rij boeken. In Tilburg wordt er om half 3 afgetrapt.

De wedstrijd van Feyenoord in Tilburg is live te volgen via Radio Rijnmond. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag. De Radio Rijnmond Sport-uitzending begint om 13.00 uur en wordt gepresenteerd door Bart Nolles.

Vorig seizoen speelde Feyenoord drie keer tegen Willem II. In de competitie wonnen de Rotterdammers twee keer en scoorde het in totaal tien keer (5-0 en 1-5). In halve finale van de KNVB beker won Feyenoord ook van de Tilburgers: 3-0.

Opstelling Feyenoord

Vermeer, St. Juste, Botteghin, Van der Heijden, Malacia, Clasie, Vilhena, Van Persie, Larsson, Berghuis en Jørgensen

Scoreverloop

Volg hieronder onze liveblog: