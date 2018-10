Spijkenisser ook met nieuwe partner Nederlands Kampioen rolstoeldansen

Sharon Schleepen en Alex Glijn bij het NK Rolstoeldansen in Steenwijk

De winst voor Alex en Sharon is binnen

Alex Glijn uit Spijkenisse is zaterdagavond in Steenwijk Nederland Kampioen Rolstoeldansen geworden. Hij deed dat met Sharon Schleepen met wie hij pas sinds een jaar een danskoppel vormt. Jarenlang danste Glijn met zijn vrouw Jacqueline de sterren van de hemel.

Jacqueline Glijn moest eind december 2016 noodgedwongen stoppen, omdat ze aan een auto-immuunziekte lijdt. Zij en Alex waren kort daarvoor Wereldkampioen Combi-roelstoeldansen geworden. Maar het intensieve trainen werd te zwaar voor Jacqueline.

Alex ging op zoek naar een nieuwe partner, tegen alle adviezen in, zo zegt hij zelf. "Mensen maakten vergelijkingen met hoe het ooit was met Jacqueline. Ze waarschuwden dat het niet makkelijk was opnieuw te partneren, zeker niet met Sharon die weinig wist van ballroomdansen."

Ook was er een leeftijdsverschil en zou de 50-jarige Alex problemen krijgen zijn conditie op peil te krijgen. "Al met al een Mount Everest om te beklimmen, maar bergen zijn er om te beklimmen." De Spijkenisser en zijn nieuwe partner uit het Limburgse Echt lieten zich er niet door ontmoedigen.

Vorig jaar werd een plan de campagne gemaakt en een zwaar trainingsschema opgesteld. Jacqueline ging het kersverse danskoppel coachen. Maar na een paar maanden dook een nieuwe hobbel op: deelname aan het EK moest worden geschrapt vanwege een blessure van Sharon. Dat kostte haar vier maanden.

Alex bleef ondertussen 15 uur per week trainen. Half augustus sluit ook Sharon zich weer aan. De twee halen de verloren tijd snel in met als kers op de taart een grande finale bij het Nederlands Kampioenschap Rolstoeldansen op 6 oktober in Steenwijk. "Winst moet je verdienen met bloed, zweet en tranen", constateren Alex en Jacqueline de volgende dag tevreden.

De volgende berg staat overigens al op de kaart. Alex en Sharon komen over een maand uit tijdens het Europees Kampioenschap.