Rennen, klimmen en springen door zonovergoten Rotterdamse haven

Enkele duizenden deelnemers hebben zondag deelgenomen aan de Harbour Run door de Rotterdamse haven. De lopers moesten over 10 kilometer 25 obstakels nemen. Dit jaar was het voor het eerst ook mogelijk om een afstand van 6 kilometer af te leggen.

Het parcours van deHarbour Run voert door haventerreinen, langs schepen, kranen en containers. Normaal zijn de terreinen afgesloten voor het publiek, maar speciaal voor dit evenement openen de havenbedrijven hun deuren.

De deelnemers lopen individueel of in bedrijventeams mee. Dit jaar doen 200 bedrijven mee waarvan het grootste deel ook in de haven gevestigd is of werkzaamheden doet in de haven. "Het grootste team dat meedoet bestaat uit 130 Harbour Runners", aldus de organisatie.

Het startschot voor de Harbour Run is rond 11.00 uur gegeven. Naar verwachting komt de laatste loper rond 17.00 uur over de finish. Als u nog een kijkje wilt nemen, de finish is bij de RDM Onderzeebootloods in de RDM-straat 1.