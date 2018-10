HC Rotterdam onderuit bij koploper Bloemendaal

De mannen van Hockey Club Rotterdam hebben zondagmiddag met 3-1 verloren van Bloemendaal. De ploeg van Albert Kees Manenschijn blijft wel zesde in de hoofdklasse. De ploeg uit Bloemendaal staat stevig bovenaan.

In het eerste kwart vielen er geen doelpunten in Bloemendaal. Maar daarna kwam de koploper op voorsprong tegen Rotterdam. Een strafcorner viel in de 30e minuut binnen.

Een velddoelpunt van Roel Bovendeert leverde zo'n vijf minuten later ook nog de 2-0 op. Het leek daardoor een moeilijke middag te gaan worden voor HC Rotterdam.

Maar even was er hoop door een treffer uit een strafcorner van Simon Egerton: 2-1. Maar Bloemendaal besliste de wedstrijd uiteindelijk via een strafcorner van Tim Swaen.