Honkbal: zesde titel op rij voor Neptunus!!

Honkbalclub Curaçao Neptunus is opnieuw kampioen van Nederland. De Rotterdammers beslisten zondag de Holland Series door met 3-0 van Amsterdam te winnen.

Door de zege is de eindstand in de best-of-seven serie 4-2 in het voordeel van Neptunus geworden. Voor de drietanders is het de zesde landstitel op rij en de 19e in de clubgeschiedenis.

In Amsterdam viel zondag de beslissing laat in de wedstrijd. Neptunus wist pas in de achtste inning drie keer te scoren, met dank aan Linoy Croes. De Amsterdam-rechtsvelder liet, met drie honken bezet en twee man uit, een hoge bal van Dwayne Kemp uit zijn handen vallen, waardoor drie man over de thuisplaats konden komen.

Eerder dit seizoen won de ploeg van Ronald Jaarsma ook al de Europa Cup door in de finale het Italiaanse Rimini met 5-0 te verslaan.

Volgend seizoen gaat Neptunus op jacht naar een 'jubileumkampioenschap'. De twintigste titel kan dan worden binnengehaald.