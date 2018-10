Vrijwel alle tekenaars voltooien stripmarathon editie Rotterdam

Van de veertien striptekenaars die zaterdag in Rotterdam begonnen met een 24 uurs-stripmarathon, zijn er twee voortijdig afgehaakt. Ze moesten de trein halen. Van de overblijvers haalden de meesten zondag het doel wel: ieder uur een pagina vullen.

De stripmarathon in de jeugdherberg van Stayokay in de kubuswoningen in Rotterdam, was een wereldwijd initiatief. Er waren ook marathons in onder meer San Francisco, Tokio en Parijs. Deelnemers maakten in 24 uur een album van 24 pagina's.

De Rotterdamse editie is mede georganiseerd door Rotterdammer Robert van der Kroft,de striptekenaar die vooral bekend is van Sjors en Sjimmie en Claire. Zelf deed hij niet mee. "Ik zou het zelf niet kunnen", vertelde hij zaterdag bij de start van de marathon.

De deelnemers kwamen uit het hele land. Ze deden het puur voor de lol, zeggen ze. "Het is de ultieme uitdaging, 24 pagina's in 24 uur."

Niet iedereen hield het vol. Een tekenaar begon zondag rond 6.00 uur te knikkebollen. "Een paar uur later viel ik in slaap terwijl ik nog aan het tekenen was. Toen ben ik wat minder intensief verder gegaan. Ik heb hem niet af afgekregen, maar ik ben heel tevreden."

Twee deelnemers moesten voortijdig afhaken om een heel praktische reden. Ze moesten eerder weg vanwege de werkzaamheden aan het spoor dit weekeinde.

De striptekenaars legden na een etmaal, stipt om 11.00 uur, het potlood neer.