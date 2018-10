Besluit over dividendbelasting kan nog wel even duren

Er zullen nog heel wat gesprekken worden gevoerd voor het kabinet een besluit neemt over de dividendbelasting. Dat heeft minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) gezegd bij WNL Op Zondag.

De coalitie vergadert maandag opnieuw over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Hoekstra wilde niet zeggen of de afschaffing al helemaal van de baan is. Maar volgens Haagse insiders betekent 'heroverwegen' precies dat.

De afschaffing van de dividendbelasting is al omstreden sinds de maatregel werd opgenomen in het regeerakkoord. Het voorstel uit de koker van de VVD had in geen enkel verkiezingsprogramma gestaan. Afschaffen kost de staatskas op jaarbasis bijna 2 miljard euro. En dat belastingvoordeel komt ten goede aan buitenlandse aandeelhouders.

Premier Rutte denkt dat hij met de maatregel Nederland aantrekkelijker maakt voor buitenlandse investeerders. Maar hij kan dit niet onderbouwen met onderzoek. Ook hij laat zondagmiddag weten dat hij maandag geen besluit verwacht. "Wegen kost tijd", zei hij.