'Gio' over Willem II-Feyenoord: 'Dit mag ons niet gebeuren'

Feyenoord is er zondag niet in geslaagd te winnen van Willem II. In Tilburg werd het 1-1. De Rotterdammers stonden vlak voor tijd nog voor, maar gaven de overwinning nog uit handen. Trainer Giovanni van Bronckhorst zag vooral een moeizame wedstrijd.

"Het was een moeizame wedstrijd van onze kant, met weinig kansen", begint Giovanni van Bronckhorst tijdens de persconferentie. "Een paar kleine kansjes in de eerste helft. Maar we waren moeizaam in het voetbal en met de keuzes aan de bal. Ik denk dat wij daar vandaag minder in waren dan de voorgaande wedstrijden."

Spijt van het inbrengen van Sven van Beek heeft Van Bronckhorst niet. "Dat is heel makkelijk, we hebben weleens vaker die discussie. Alle beslissingen die even niet mijn kant opgaan, zijn dan verkeerde wissels. Ik begrijp het, maar ik denk niet dat we door die wissel gelijk hebben gespeeld. Dat komt door de keuzes die wij maken aan de bal. Dat ligt niet aan Sven."

