'Veel AED's in Zuid-Holland slecht toegankelijk'

AED's zijn in Zuid-Holland slechter bereikbaar dan in andere provincies. De helft van alle apparaten die bij een hartstilstand levens kunnen redden hangt achter een gesloten deur in of in een gesloten winkelpand, blijkt uit onderzoek van de Hartstichting.

Er zijn in Zuid-Holland 1902 geregistreerde AED’s, waarvan er nog geen duizend direct beschikbaar zijn om in te zetten bij acute hartproblemen. Zuid-Holland heeft nog 3000 vrij toegankelijke defibrillators nodig om te voldoen aan de eisen van de Hartstichting. De provincie doet het daarmee een stuk slechter dan veel andere provincies. In Drenthe en Noord-Brabant is 80 procent van de automatische externe defibrillators (AED's) altijd bereikbaar. AED's op straat Maar eigenlijk moet overal een tandje bij, vindt de Hartstichting. De organisatie pleit voor veel meer AED's op straat. Desnoods kopen buurtbewoners met elkaar zo'n apparaat, zegt de stichting. De organisatie Maar eigenlijk moet overal een tandje bij, vindt de Hartstichting. De organisatie pleit voor veel meer AED's op straat. Desnoods kopen buurtbewoners met elkaar zo'n apparaat, zegt de stichting. De organisatie komt met een actie om dat mogelijk te maken. Dan weten ook meer mensen de AED's te vinden. Nu blijkt dat ruim een derde van de Nederlanders geen idee heeft waar de dichtstbijzijnde AED hangt. De Hartstichting maakt zich zorgen over dat lage aantal. Wekelijks worden volgens de stichting ruim driehonderd mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. "Het kan niet zo zijn dat we er veel hebben hangen in het land, maar omdat we niet precies in kaart hebben waar ze hangen, ze niet kunnen worden ingezet'', zegt directeur Floris Italianer van de stichting.