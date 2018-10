Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Henk van Stee te gast in FC Rijnmond Henk van Stee

Henk van Stee is maandagavond te gast in FC Rijnmond. De technisch manager van Sparta schuift bij presentator Bart Nolles aan om het afgelopen voetbalweekend te bespreken. De Kasteelclub pakte vrijdagavond op het nippertje een punt bij Go Ahead Eagles (2-2).

Naast Van Stee schijven ook Ruud van Os en Feyenoord-watcher Sinclair Bischop aan bij de regionale voetbaltalkshow. Zij bespreken onder meer het puntenverlies van Feyenoord in Tilburg (1-1) en het verlies van Excelsior bij PEC Zwolle (2-0). Aansluitend aan FC Rijnmond is er ook Sportclub Rijnmond. Daarin is een reportage te zien van de zesde landstitel op rij voor de honkballers van Neptunus. Ook is er een portret te zien van de van Oranje afscheid nemende PKC-speelster Suzanne Struijk. FC Rijnmond begint maandag om 17:15 uur en wordt daarna ieder uur herhaald.