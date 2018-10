Deel dit artikel:













Onderzoek naar bommen Lloydpier in Rotterdam

Bodemonderzoekers bekijken de komende twee weken of er bommen liggen in de grond van de Kratonkade aan de Lloydpier in Rotterdam-Delfshaven. Er zijn nieuwbouwplannen voor het gebied en dus moet worden onderzocht of de bouwlocatie veilig is.

In de Tweede Wereldoorlog zijn er duizenden bommen op de stad gegooid. Daarvan is zeker 10 procent niet ontploft. En die zogeheten blindgangers kunnen voor problemen zorgen, Pieter Schellingerhout van de gemeente Rotterdam. Uit onderzoek is gebleken dat ook op de Lloydpier zijn in de oorlog bommen gevallen. En dus mag er niet worden geheid voor zeker is dat de grond bomvrij is. Blindgangers kunnen tot elf meter diep liggen. Zo diep gaan de onderzoekers niet graven. Ze steken elke meter een soort metaaldetector in de grond om te meten of er iets verdachts in de bodem ligt. Als er iets blijkt te liggen, moet er worden gekeken of het wel echt om een bom gaat. Het kan ook een staaldraad of een metalen plaat zijn. Mocht er een bom in de grond zit, komt de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) er aan te pas om de bom weg te halen.