Auto brandt uit in Rotterdam-Hillesluis Auto in brand op de Van Malsemstraat Rotterdam (Foto Suzan Karaköse) Auto in brand op de Van Malsemstraat Rotterdam (Foto Suzan Karaköse)

Bij een autobrand op de Van Malsemstraat in Rotterdam-Hillesluis is maandagochtend veel rook vrij gekomen. De brandweer moest snel in actie komen om te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar de gevel van een huis.

De brand ontstond rond 09:00 uur. De auto raakte flink beschadigd. De oorzaak van de autobrand is niet bekend. De politie doet onderzoek.