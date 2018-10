Deel dit artikel:













Tweeduizend jaar oud gereedschap gevonden in Vlaardingen Foto: ADC & Yurie van Koeveringe / TGV

In Vlaardingen is een wan ontdekt uit 300 voor Christus. Het is de oudste wan van Nederland. Een wan is een platte mand die wordt gebruikt om het kaf van het koren te scheiden.

Het ding is gevonden in het tracé van de Blankenburgverbinding. De wan gaat naar het Museum Vlaardingen, waar de mand vanaf vrijdag te zien is. De wan is goed bewaard gebleven. Dat komt omdat de mand op de bodem van een kreek lag. Daar is het onder een dikke laag klei terechtgekomen. IJzertijd De vondst is bijzonder omdat de wan is gevonden in een gebied waar in de ijzertijd mensen op het veen woonden. Tot voor kort dacht men dat het veen te nat was voor akkerbouw en dat boeren toen alleen konden leven van de veeteelt. De vondst is bijzonder omdat de wan is gevonden in een gebied waar in de ijzertijd mensen op het veen woonden. Tot voor kort dacht men dat het veen te nat was voor akkerbouw en dat boeren toen alleen konden leven van de veeteelt. Uit deze vondst blijkt dat deze boeren wel degelijk graan hebben verbouwd. Vlakbij de wan is ook een boerderij aangetroffen uit de dezelfde periode. Hier woonden mogelijk de gebruikers van de wan. Deze boerderij is gesloopt om er een pad van te maken. Blankenburgverbinding Tussen Rozenburg en Vlaardingen wordt de nieuwe snelweg A24 aangelegd. De Blankenburgverbinding moet de A20 met de A15 verbinden via een tunnel onder de Nieuwe Waterweg door. Tussen Rozenburg en Vlaardingen wordt de nieuwe snelweg A24 aangelegd. De Blankenburgverbinding moet de A20 met de A15 verbinden via een tunnel onder de Nieuwe Waterweg door. Tegen de aanleg was veel verzet, ook vanuit de gemeenten Maassluis en Vlaardingen. Daar gaat het tracé deels door natuurgebieden. Ook wordt gevreesd voor milieu-effecten, zoals vervuiling. De Raad van State heeft de bezwaren van tegenstanders op 18 juli afgewezen.

